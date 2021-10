Het blijft droog dit weekend, mét zon

Paraplu’s en regenjassen kunnen de komende dagen weer even opgeborgen worden. Het weerbericht van zaterdag en zondag schetst een idyllisch beeld voor herfstwandelingen.

Na het verdwijnen van het lokaal hardnekkige ochtendgrijs belooft het zaterdag een rustige en droge dag te worden, met opklaringen en wolkenvelden, zo meldt het KMI. De maxima liggen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 14 graden in het westen van het land, waar er meer zon zal zijn.

Zaterdagavond en -nacht blijft het droog en wordt het eerst licht bewolkt met hoge wolkensluiers. Later in de nacht vormen er zich plaatselijk opnieuw lage wolkenvelden en mistbanken, vooral dan ten zuiden van Samber en Maas. Het koelt flink af, tussen -3 en +2 graden in de Ardennen en tussen 1 en 6 graden elders in het land.

Zondag blijft het droog met zon, met regelmatig ook wat hoge en middelhoge wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 11 graden in de Hoge Venen en lokaal 15 graden elders.

Maandag zijn er vooral voor de middag enkele opklaringen, na de middag neemt de hoge en middelhoge bewolking toe vanaf het westen maar blijft het nog droog. In de nacht naar dinsdag volgen er perioden van regen. Het wordt zacht met maxima van 14 tot 19 graden bij een aantrekkende zuidelijke wind.

Dinsdag is het vaak bewolkt met vooral over het noorden kans op neerslag. In de namiddag breekt de zon door en blijft het overwegend droog. Het wordt lokaal tot 20 graden bij een matige zuidelijke bries.In de loop van woensdag trekt een regenzone van west naar oost door het land en wordt het tijdelijk betrokken en regenachtig. Met temperatren tot 19 à 20 graden is het nog steeds zacht.

Donderdag wordt het winderig en een stuk frisser met perioden van regen of buien. De maxima liggen rond 14 graden in het centrum. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuidwest. Ook vrijdag is het nog wisselvallig met perioden van regen of buien. Het wordt waarschijnlijk nog wat frisser.