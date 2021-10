De invoering van het Covid Safe Ticket in Brussel zet sportclubs, jongeren en hun ouders voor verscheurende dilemma’s: geen sport meer, of dan toch dat vaccin? ‘Wij zijn niet zomaar een club, maar voor veel van onze jongeren hun tweede of zelfs enige thuis.’

Dina Bakkali (23) kreeg twee dagen geleden haar vaccin tegen covid-19. Maar welkom was die prik niet. ‘Ik had geen keuze meer. Ik voelde me verplicht’, zegt ze. De reden daarvoor is het Covid Safe Ticket ...