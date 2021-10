ATPC sluit raffinaderij in haven: 30 jobs op de helling

De controversiële raffinaderij van ATPC in het zuiden van de Antwerpse haven sluit de deuren. Dat is donderdag aangekondigd. Meer dan een kwart van het personeel dreigt op straat te komen. ‘Maar we gaan niet akkoord. Er zijn nog veel open vragen’, zegt ABVV-secretaris Levi Sollie.

Antwerp Terminal & Processing Company (ATPC) verzorgt aan de Beliweg, tussen het Vierde en het Vijfde Havendok in het zuiden van de haven, zowel opslagactiviteiten als raffinage. Die laatste activiteit wordt nu stopgezet, zo vernam Gazet van Antwerpen, en het nieuws wordt bevestigd door een vakbond.

‘Gisteren hebben we op een bijzondere ondernemingsraad de mededeling gekregen dat het bedrijf de intentie heeft om 30 jobs te schrappen door stillegging van de raffinaderij’, aldus Sollie. ‘Het zou gaan om 18 operationele mensen en 12 stafdienstmensen. We zijn alleszins niet akkoord. Er zijn nog veel vragen.’

Import en opslag

‘Ze zeggen dat de overeenkomst met het moederbedrijf VITTOL, een van de grootste olietraders ter wereld, stopt, en dat ze geen andere klanten vinden. Ze willen de raffinaderij stoppen en de organisatie ook ombouwen naar een importterminal voor bitumen,want dat product gaat nodig blijven.’

ATPC had eigenlijk maar 1 klant, dat crude oil of ruwe olie raffineerde tot bitumen, een product dat onder meer wordt gebruikt om wegen aan te leggen. Tegelijk kwam het bedrijf de afgelopen jaren meermaals in het vizier bij overheden vanwege geurhinder en olievervuiling. Het bedrijf stond alvast onder verscherpt inspectietoezicht en het kreeg ook een actieplan opgelegd vanuit het Vlaams Departement Omgeving.

‘Shitty crude’

‘Er zijn moeilijkheden bij het bedrijf’, erkent ook Sollie. ‘Er is een element van geurhinder geweest, maar dat hangt ook samen met de ruwe olie die het moederbedrijf aanlevert, en die de installatie op de proef stelde. Als men selectiever aanlevert, is het makkelijker te raffineren.’ Een ingewijde van het bedrijf spreekt alvast van ‘shitty crude’.

‘Dat VITTOL nu afhaakt als afnemer, hebben ze dus eigenlijk zelf veroorzaakt. Men zegt dan nu dat er geen andere klant gevonden is, maar de wil om te zoeken moet er natuurlijk wel zijn. Wij zijn van mening dat er wel nog mogelijkheden zijn’, verklaarde Sollie aan nieuwsagentschap Belga.

Dat meldt verder dat 18 jobs in de productie-eenheid en 12 bij ondersteunende diensten in gevaar zijn. ABVV zegt zich nog niet neer te leggen bij de intentie tot collectief ontslag. De vakbond wil gesprekken aangaan in het kader van de wet Renault, aldus nog Belga.

Het bedrijf was vrijdagmiddag niet meteen bereikbaar voor commentaar.