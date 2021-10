Minstens 81 van de 95 vaccinatiecentra in Vlaanderen blijven langer open: bekijk hier welke

In Vlaanderen blijven 81 of 82 - over één centrum is nog niet beslist - van de huidige 95 vaccinatiecentra open na vrijdag. Dat heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) vrijdag gezegd op de persbriefing vaccinatie van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Van de 95 centra blijven er 58 op hun huidige locatie voortwerken, 23 centra verhuizen en 13 centra sluiten of fuseren met een ander centrum. Over één centrum is nog niet beslist.

Er blijft minstens één centrum open per eerstelijnszone. Onderaan dit artikel vindt u een lijst per provincie. In West-Vlaanderen gaat het aantal van 21 naar 20, in Oost-Vlaanderen van 22 naar 19, in Antwerpen van 17 naar 16, in Limburg van 15 naar 12 en in Vlaams-Brabant van 20 naar 14 of 15. In Kampenhout wordt nog overlegd met het lokaal bestuur over het vaccinatiecentrum.

De centra blijven al minstens tot het einde van het jaar open. ‘Dat kan nog verlengd worden als de Hoge Gezondheidsraad beslist om de boosterdosis goed te keuren voor de brede bevolking’, zegt woordvoerder Joris Moonens van het Agentschap Zorg & Gezondheid. Dat advies wordt volgens de taskforce vaccinatie in november verwacht.

In Vlaanderen zijn momenteel 5.256.328 van de 12-plussers volledig gevaccineerd, goed voor 90,58 procent. Vlaanderen staat volgens de meest recente cijfers van het Europees Centrum voor Ziektebestrijding en -preventie (ECDC) aan kop in Europa wat betreft volledige vaccinatie van volwassenen, voor Ierland en Malta.

295.599 van de meer dan 1,2 miljoen mensen met onderliggende immuniteitsproblemen, 65-plussers en bewoners van de woonzorgcentra hebben intussen hun boosterprik gehad.

Volgende week worden 17.000 prikken gezet in de vaccinatiecentra, waarvan 2.202 eerste dosissen, 1.637 tweede dosissen en 13.161 boosterdosissen. In de week van 25 oktober zijn dat er 6.092, waarvan 1.190 eerste prikken, 1.803 tweede en 3.099 boosterdosissen.