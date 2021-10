Assisenjury beschouwt verkeerscrash die vrouw leven kostte als moord

Op het assisenproces rond de fatale crash waarbij Sharon Gruwez (22) om het leven kwam, is Davy Kesteman (32), die achter het stuur zat, schuldig verklaard aan moord. Hij riskeert levenslange opsluiting.

‘Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Voor de familie. En voor Sharon. Ik heb dit nooit gewild. Ik leg mijn lot in jullie handen. Dank u.’ Dat zei beschuldigde Davy Kesteman op de laatste dag van het assisenproces rond de dodelijke crash waarbij Sharon Gruwez op 1 november 2018 om het leven kwam.

Voorzitter Antoon Boyen vroeg hem nog een allerlaatste keer of hij zich niets meer herinnert van wat er gebeurd is vlak voor de crash. ‘Neen’, was het korte antwoord van de beschuldigde. Daarop trok de jury zich terug om zich gedurende zo’n twee uur te beraden. Ze verklaarde hem schuldig aan de moord op zijn (ex)-vriendin Sharon Gruwez.

‘Het staat vast dat hij de dood van Sharon heeft veroorzaakt door op een totaal roekeloze en onbegrijpelijke wijze en tegen een snelheid met 191 kilometer per uur in een flauwe bocht naar rechts in aanrijding te komen met een stilstaande autobus’, klonk het in de motivering die voorzitter Antoon Boyen voorlas. ‘Hij kende die weg. Volgens de verkeersdeskundige is geen enkele externe of technische reden aanleiding geweest voor de aanrijding. Hij heeft ook een rood verkeerslicht genegeerd.’

Geheugenverlies ongeloofwaardig

Het hof en de jury merkten nog op dat het wegdek in goede staat was en dat er weinig verkeer was. ‘Er moet worden aangenomen dat beschuldigde geen rijbeweging heeft gedaan om de aanrijding met het stilstaande voertuig te vermijden’, klonk het. Door zijn snelheid en door de middelpuntvliedende kracht werd de BMW naar links gedreven, waardoor hij de bocht naar rechts onmogelijk kon halen.

Aan het vermeende geheugenverlies van de beschuldigde werd geen geloof gehecht. Het hof en de jury sloten zich aan bij de bevindingen van de gerechtspsychiater, die stelde dat een geheugenverlies langer dan enkele seconden voor impact ongeloofwaardig was.

Voorbedachten rade

Davy Kesteman moest 2,5 kilometer optrekken om een snelheid van ongeveer 200 kilometer per uur te halen. ‘Het staat vast dat hij het gaspedaal aanhoudend diep ingedrukt moest houden. Door op die plaats vier keer sneller dan toegelaten te rijden, heeft de beschuldigde aanvaard dat dit onvermijdelijk fataal zou afloop voor de inzittenden van zijn voertuig, zeker voor een passagier van wie hij wist dat ze haar gordel niet droeg’, verklaarde de voorzitter het oogmerk tot doden.

Ten slotte werd ook geoordeeld dat de beschuldigde met voorbedachten rade handelde. ‘Hij had minstens kunnen afremmen voor het verkeerslicht dat al dertig seconden op rood stond, maar is die veel te hoge snelheid blijven aanhouden.’

Fatale botsing

In de nacht van 31 oktober op 1 november 2018 ging Sharon Gruwez met enkele vrienden op café in Poperinge. De uitgelaten sfeer werd grimmiger toen ook Davy Kesteman op het toneel verscheen. Uiteindelijk stapte de jonge vrouw toch in het voertuig van haar (ex)-vriend, die zelf weliswaar beweert dat ze nog steeds een relatie hadden.

Kort na half drie die nacht botste Kesteman naast de N8 in Oostvleteren met zijn BMW tegen 191 kilometer per uur tegen een geparkeerde bus. Het slachtoffer werd uit het voertuig geslingerd en overleed ter plaatse. De beschuldigde, zelf lichtgewond, bleek 1,47 promille alcohol in zijn bloed te hebben.

De broers Omar en Mounir Souidi, de raadslieden van Kesteman, ontkenden dat er sprake is van moord. Volgens hen maakte hun cliënt zich enkel schuldig aan het onopzettelijk veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. Ze legden de jury donderdagavond uit dat hun cliënt volgens de verkeersdeskundige gewoon de bocht probeerde te volgen.

Later vandaag trekken hof en jury zich terug om zich te beraden over de strafmaat voor Kesteman. Voor moord riskeert hij levenslange opsluiting.