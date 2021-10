Wat staat er op het spel in het proces-De Pauw?

In Mechelen vond eind vorige week het langverwachte MeTooproces tegen tv-figuur Bart De Pauw plaats. ‘Het wordt bruut’, voorspelde De Pauw woensdagochtend. En dat bleek niet gelogen.

De emoties laaiden bij wijle hoog op, de media-aandacht was ongezien. En niet alleen omdat De Pauw een bekend persoon. Waarom zijn proces zoveel méér is dan een gewoon strafproces, vertelt mediajournalist Valerie Droeven, die erbij was.

