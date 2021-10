Brits parlementslid doodgestoken op bijeenkomst met kiezers in kerk

Het Britse parlementslid David Amess is vrijdag doodgestoken in een kerk in zijn kiesdistrict Leigh-on-Sea. Er is een verdachte opgepakt.

De 69-jarige Amess was in de kerk om te praten met stemgerechtigden uit zijn kiesdistrict. Rond het middaguur liep er een man de kerk binnen die Amess meerdere keren heeft neergestoken.

De politie bevestigt dat Amess aan zijn verwondingen is overleden en laat weten dat er een verdachte is aangehouden. Over het motief voor de steekpartij is nog niks duidelijk.

Leigh-on-Sea ligt in het graafschap Essex, in het zuidoosten van Engeland. Sir David Amess zat namens de Conservatieven in het Britse Lagerhuis.

Traumahelikopter

Een gemeenteraadslid dat bij de bijeenkomst aanwezig was laat aan de BBC weten dat Amess in de kerk is overleden. Er was een traumahelikopter aanwezig, ambulancemedewerkers zouden het parlementslid ter plekke hebben geopereerd.

De Britse minister van Volksgezondheid, Sajid Javid, laat op Twitter weten ‘kapot’ te zijn van het nieuws. Hij roemt Amess als ‘een groot man, een goede vriend en een groot parlementslid, vermoord terwijl hij zijn democratische rol vervulde’.

Foto: AFP

‘Afschuwelijk en diep schokkend nieuws. Ik denk aan David, zijn familie en zijn medewerkers’, liet de leider van de oppositiepartij Labour, Keir Starmer, net na de aanslag weten via Twitter. Op dat moment was nog niet bekend dat Amess is overleden.

Amess was sinds 1983 parlementslid. Op zijn website staat vermeld dat zijn belangrijkste interesses ‘dierenwelzijn en pro-life-kwesties’ waren. Hij laat een vrouw, vier zonen en een dochter achter.

Jo Cox

In 2010 werd het Labour-Lagerhuislid Stephen Timms op een openbare bijeenkomst in Londen door een vrouw twee keer in zijn maag gestoken. Hij overleefde de steekpartij. Zijn belaagster zei hem ’namens het Iraakse volk’ te hebben willen vermoorden. Ze kreeg 15 jaar cel voor haar daad.

In 2016, enkele dagen voor het Brexit-referendum, werd Labour-parlementslid Jo Cox op straat neergestoken en doodgeschoten. Haar moordenaar werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De man van Cox noemt de aanslag op Amess op Twitter ‘zo laf als het maar kan’.