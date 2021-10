In de nieuwe Dave Eggers zijn we allemaal slaven van big tech

Deze week in Radar: de nieuwe roman van Dave Eggers en de spannendste games van dit najaar.

Net nu Facebook onder vuur ligt, is daar The every of Het alles, de nieuwe roman van de Amerikaanse schrijver Dave Eggers over de gruwelijke houdgreep van big tech. Het vervolg op The Circle is grappig maar vooral angstaanjagend, vertelt journalist Filip Rogier. Want heeft Eggers niet een klein beetje gelijk als hij stelt dat techbedrijven te veel ons leven beheersen?

En dan, voor het eerst in Radar: games! Gamerecensent Christophe De bont weegt Far Cry 6, de blockbuster van deze herfst, en tipt ook enkele interessante, kleinere titels.

