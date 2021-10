Duitse socialisten, groenen en liberalen starten formele coalitiegesprekken op

De Duitse formatie lijkt in zijn beslissende plooi te vallen. De sociaaldemocraten (SPD) , de liberalen (FDP) en de Groenen zullen samen formele coalitiegesprekken aangaan. Dat melden de drie partijen vrijdag.

Drie weken na de parlementsverkiezingen in Duitsland zetten ze daarmee een nieuwe stap in de vorming van een nieuwe regering. De drie partijen voerden al langer verkennende gesprekken, maar echte onderhandelingen waren tot dusver niet opgestart.

Door de beslissing van formeel te onderhandelen, lijkt nu ook helemaal vast te staan dat de christendemocraten tot de oppositiebanken worden veroordeeld. De partij van uittredend premier Angela Merkel viel daar sterk terug, en werd slechts de tweede partij.

‘Een nieuwe start is mogelijk als de drie partijen samenkomen’, zei Olaf Scholz, kanselierskandidaat namens de SPD, op een persconferentie. Hij liet ook weten dat de partijen een routekaart voor de coalitiebesprekingen hadden afgesproken.

Steenkool

De overeenkomst omvat een plan om in 2030, acht jaar eerder dan gepland, te stoppen met het gebruik van steenkool, evenals een actieplan voor klimaatbescherming. De SPD en de Groenen accepteerden ook de eisen van de FDP om de grondwettelijke schuldlimieten intact te laten en geen nieuwe belastingen op te leggen. Details zullen de komende weken in formele gesprekken worden uitgewerkt.

De coalitie met deze drie partijen is de meest levensvatbare regering in Duitsland, en de partijen hebben aanzienlijke verschillen moeten overbruggen om tot het voorlopige akkoord te komen.

Cruciale stap

Het begin van coalitieonderhandelingen is een cruciale stap in het complexe proces van machtsoverdracht in Duitsland. Het laat zien dat de partijen genoeg raakvlakken hebben en maakt het waarschijnlijker dat een door Scholz geleide regering voor het einde van het jaar de grootste economie van Europa kan gaan runnen.