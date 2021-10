Sekswerkers krijgen meer sociale bescherming

Het wordt binnenkort onmogelijk om arbeidsovereenkomsten van sekswerkers nog nietig te verklaren. Dat heeft de federale ministerraad vrijdag beslist.

Officieel is sekswerk in België niet verboden, maar iemand op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst nemen om seksuele diensten te verlenen, is dat wel. Om dat verbod te omzeilen worden sekswerkers nu vaak aangenomen onder arbeidscontracten voor andere activiteiten, zoals horeca of het geven van massages.

In theorie moet zo’n arbeidsovereenkomst sekswerkers beschermen, maar als het tot een rechtszaak komt worden de overeenkomsten in de overgrote meerderheid van de gevallen als nietig beschouwd. Dat heeft tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst officieel nooit heeft bestaan, en dat de werknemer in kwestie dus geen enkel recht kan inroepen.

De federale regering wil daar nu een mouw aanpassen, door een niet-inroepbaarheid van de nietigheid van zo’n arbeidsovereenkomsten in te voeren. De ministerraad heeft daarvoor vrijdag een voorontwerp van wet van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) goedgekeurd.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne kondigde eerder dit jaar al aan dat hij sekswerk uit het strafwetboek wil halen. Omdat sekswerkers nu in een grijze zone opereren zijn ze erg vatbaar voor misbruik en uitbuiting. De Kamercommissie Justitie organiseert rond deze tijd hoorzittingen over de hervorming van het seksueel strafrecht die de Open VLD-vicepremier voorstelt. De eigenlijke bespreking zou deze of volgende maand van start kunnen gaan.