Inwoners van Blackpool, in het noordwesten van Engeland, stonden donderdag versteld toen ze de Britse koningen Elizabeth II in een koets door hun straten zagen rijden. Het ging echter om een nieuw, hyperrealistisch wassen beeld van de Queen dat werd onthuld in het museum van Madame Tussauds. Die geüpdatete versie vervangt een verouderd beeld uit 2012.