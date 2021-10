In beeld | Dreiging voor steden door meerjarige zeespiegelstijging

Als de opwarming van de aarde in het huidige tempo doorzet moeten zo’n vijftig steden ‘ongekende aanpassingsmaatregelen’ nemen om te voorkomen dat ze door stijgend waterpeil onder water komen te staan.

Dat blijkt uit een nieuwe studie van onderzoeksgroep Climate Central. Als we op dezelfde voet doorgaan, zal de temperatuur op aarde hoogstwaarschijnlijk in 2060 of 2070 drie graden hoger zijn dan nu. Daardoor smelt landijs en stijgt de het waterpeil in de zee, waardoor steden onder water komen te staan.

Bij het rapport horen visuele simulaties, die tonen wat er gebeurt als de planeet opwarmt met anderhalve graad tot drie graden Celsius boven het pre-industriële niveau. Van de Belgische steden is een simulatie gemaakt voor Antwerpen, waarbij goed te zien is dat de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal deels in het water verdwijnt. Het Nederlandse Den Haag komt ook grotendeels onder water te staan. In de Deense hoofdstad Kopenhagen krijgen inwoners al natte voeten bij een opwarming van anderhalve graad, dan verdrinkt het paleis Christiansborg, waar onder meer het Deense parlement zetelt, al grotendeels.

Antwerpen

Den Haag

Kopenhagen

Voor verschillende eilandstaatjes is de stijging van de zeespiegel fataal, die verdwijnen helemaal onder water. Ook van de Cubaanse hoofdstad Havana is niks meer te zien, mocht de temperatuur op aarde met drie graden stijgen.

Havana

De impact van een stijging van de zeespiegel treft volgens de onderzoekers vooral Azië. Meer dan 600 miljoen mensen krijgen daar te maken met permanente overstromingen, als we de opwarming van de aarde niet weten te remmen. Mumbai houdt het droog bij een temperatuurstijging van anderhalve graad, maar verdwijnt volledig onder water als het kwik permanent drie graden stijgt.

Mumbai

Burj Khalifa in Dubai

Belgische kust in 2100

Bekijk op de kaart welke gemeenten in 2100 onder de vloedlijn komen te zitten bij een klimaatopwarming van 2°C.

Bron: ClimateCentral.org, bekijk alle voorbeelden hier.