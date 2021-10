Burgemeester Elsene sluit cafés na klachten over seksueel misbruik

El Café en Waff, twee cafés in de studentenbuurt van Elsene, moeten onmiddellijk dicht. Dat heeft burgemeester Christos Doulkeridis (Ecolo) beslist nadat een barman van beide cafés beschuldigd is van meerdere verkrachtingen.

In Elsene kwamen donderdagavond 1.300 mensen op straat tegen seksueel geweld. Een delegatie van hen werd ook ontvangen door de burgemeester en de voorzitter van de gemeenteraad, Monica Frassoni (Ecolo). Zij liet na afloop weten dat beide cafés dicht moeten.

Daarnaast wordt op vraag van de betogers ook de politieaanwezigheid in de buurt ‘in de mate van het mogelijke’ opgedreven. Binnen een maand komt er een evaluatie, aldus Frassoni op haar Facebookpagina.

De betoging kwam er nadat twee jonge vrouwen over hun traumatische ervaring hadden verteld op de Instagrampagina van ‘Féminisme Libertaire Bruxelles’. Nadien deelden ook anderen vrese­lijke ervaringen na een avondje stappen in de bars El Café en Waff, allebei van dezelfde eigenaar. Ze zouden door een barman verdoofd zijn, naar huis gebracht, en misbruikt. Andere vrouwen klaagden dat ze gelijkaardige feiten hadden meegemaakt in dezelfde cafés.