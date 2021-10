Van Gucht: ‘Opnieuw stijgende trend coronabesmettingen, testen helse taak voor huisartsen’

Na een lange stabiele periode is er opnieuw duidelijk sprake van een stijgende trend van het aantal coronagevallen in ons land. De stijging is algemeen: bij alle leeftijden, en in alle delen van het land. ‘We verwachten dat deze stijging nog verder zal versnellen’, zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. Het vele testen wordt zo voor de huisartsen ‘een helse taak’.

Op weekbasis is het gemiddeld aantal besmettingen met 19 procent toegenomen, tot 2.277 gevallen. Maar Van Gucht waarschuwt dat er de voorbije dagen al pieken van tot 3.000 à 4.000 gevallen per dag geweest. Ook het aantal positieve tests stijgt licht, terwijl het aantal afgenomen tests vrij stabiel blijft.

Ondanks de stijging noemt Van Gucht de cijfers nog ‘een grove onderschatting’. ‘We weten dat we gevallen missen’, zegt hij. Lang niet iedereen met klachten laat zich testen. Het is volgens hem dan ook ‘cruciaal’ dat mensen met milde klachten toch erg voorzichtig blijven bij hun contacten. ‘Als het kan, laat u testen’, zegt hij nog.

Al beseft hij dat de vraag naar tests veel druk zet op de huisartsen. ‘Dat is voor hen een helse opdracht. We hebben daarom vanuit de adviesgroep gevraagd om tests niet noodzakelijk via de huisdokter te laten gebeuren. In het buitenland kun je soms al een app gebruiken, die klachten registreert, en dan doorverwijst naar een testcentrum. Dat kan een verlichting betekenen voor de huisartsen’, aldus Van Gucht. Ook het inschakelen van apotheken ziet hij als een alternatief.

Beheersbaar

De stijgende trend vertaalt zich echter niet in een forse stijging van het aantal opnames. ‘De belasting in de ziekenhuizen blijft voorlopig wel beheersbaar’. Hij hoopt dat dit zo blijft. ‘Onze relatief hoge vaccinatiegraad zal ons daar waarschijnlijk bij helpen’.

De viroloog verwijst ook naar de situatie in andere Europese landen. ‘In landen met een lage vaccinatiegraad, zoal Roemenië en Bulgarije, komen de ziekenhuissystemen weer onder druk te staan. Roemenië heeft Europese landen gevraagd om zuurstofapparatuur, en patiënten overgebracht naar Hongarije’.

‘Grove onderschatting’

Van Gucht vermoedt dat de recente versoepelingen en het oprukkende herfstweer aan de basis van de stijging liggen. Toch staat hij achter de versoepelingen, zoals het heropenen van het nachtleven. ‘Ik denk dat de mensen lang genoeg hebben moeten wachten’.