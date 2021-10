In het opleidingscentrum voor hulpdiensten Campus Vesta in Ranst heeft de Antwerpse lokale politie de voorbije weken collega’s uit zeventien Europese landen een spoedcursus ‘dronevangen’ gegeven. De opleiding is onderdeel van het Europese Skyfall-project, dat door de Antwerpse politie wordt gecoördineerd. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) ging donderdag een kijkje nemen en testte de nieuwe antidronetoestellen uit.