Duitse bondskanselier Merkel neemt vandaag afscheid van België

De Duitse bondskanselier Angela Merkel brengt vrijdag een bezoek aan ons land. Ze krijgt van koning Filip een grootlint in de Leopoldsorde tijdens een officieel diner op het koninklijk paleis.

In de namiddag volgen een ontmoeting met premier Alexander De Croo, een concert in Bozar en ’s avonds een dinertje. Het gaat vermoedelijk om één van de laatste bezoeken van Merkel aan België als Duits bondskanselier – volgende week volgt nog een Europese top in Brussel.

Merkel wordt vrijdagmiddag feestelijk ontvangen op het koninklijk paleis in Laken, waar ze van koning Filip het grootlint in de Leopoldsorde – de hoogst mogelijke onderscheiding in ons land – zal ontvangen.

Militaire eer

Daarna trekt Merkel naar het Egmontpaleis: daar wordt ze eerst ontvangen ‘met militaire eer’, daarna volgt overleg met premier Alexander De Croo in aanloop naar de Europese top van volgende week, nadien gevolgd door een gezamenlijke persconferentie.

In de late namiddag woont Merkel samen met de premier een concert bij in het Paleis voor Schone Kunsten Bozar, verzorgd door componist en dirigent Dirk Brossé. Samen met het kamerorkest Prima La Musica brengt hij composities van Mozart, Beethoven, Brossé en Toots Thielemans, ‘muziek die symbool staat voor vrijheid, verbondenheid en dankbaarheid.’ De Croo en Merkel sluiten het bezoek af met een informeel dinertje in kleine kring.

Belangrijke rol

Onze premier wil met de officiële ontvangst ‘de belangrijke rol markeren die Merkel de voorbije 16 jaar heeft vervuld’. De 67-jarige bondskanslier stond de voorbije zestien jaar aan het roer van opeenvolgende Duitse regeringen. Zodra er een nieuwe meerderheid is gevonden in het parlement, trekt ze zich terug uit de politiek.

Het ziet er naar uit dat haar partij CDU geen deel zal uitmaken van die volgende coalitie. De socialisten, groenen en liberalen hebben immers aangekondigd regeringsonderhandelingen te starten.