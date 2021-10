Texaanse abortuswet blijft voorlopig van kracht

Een rechter heeft een bezwaar van het Amerikaanse ministerie van Justitie tegen de strenge Texaanse abortuswet verworpen. Daardoor moet de wet voorlopig niet geschorst worden. Verwacht wordt dat de juridische strijd verder gaat, mogelijk tot bij het hooggerechtshof.

Het ministerie had bezwaar ingediend tegen de Texaanse wet, omdat die deels indruist tegen federale regels. Een rechtszaak daarover loopt nog. De abortuswet werd daarop eerst wel, en dan weer niet geschorst. Het hof van beroep zegt nu dat de wet overeind mag blijven, in afwachting van het verder verloop van de federale rechtszaak.

De zogenaamde ‘Heartbeat act’ verbiedt de meeste abortussen zodra er een hartslag van het embryo kan worden geregistreerd, meestal na ongeveer zes weken. Maar op dat moment weten de meeste vrouwen nog niet dat ze zwanger zijn. Er is bovendien geen uitzondering mogelijk als er sprake is van verkrachting of incest. Enkel als het leven van de vrouw in gevaar is, kan er een uitzondering worden gemaakt. Een ander controversieel element is dat burgers een beloning van tot 10.000 dollar kunnen krijgen als ze mensen aangeven die helpen bij een illegale abortus.