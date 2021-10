Droog maar koud weekend, volgende week bescheiden nazomer

Dit weekend lijkt de herfst zijn intrede te maken. Een tijdelijke terugkeer van de zomer zit er volgende week echter al aan te komen.

Vrijdag wordt het al snel overal zwaarbewolkt, gevolgd door regen of buien. In de loop van de namiddag zouden er in het noorden van het land geleidelijk aan opklaringen verschijnen, zo meldt het KMI vrijdag. De maxima variëren van 10 tot 15 graden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag verlaat de laatste regen ons land via het zuidoosten en wordt het overal droog met opklaringen. Later in de nacht vormen zich op veel plaatsen lage wolken, nevel of mistbanken. De temperaturen zakken onder het vriespunt op plaatsen waar de opklaringen standhouden. Elders blijft het ongeveer 5 graden.

Zaterdag wordt het, na het eventuele lokale en hardnekkige ochtendgrijs, rustig en droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 14 graden in het centrum.

Zondag blijft het vrijwel overal droog en wordt het meestal gedeeltelijk bewolkt met soms ook meer zon. De maxima schommelen tussen 11 graden in de Hoge Venen, 15 graden in het centrum en mogelijk 16 à 17 graden in het westen.

Maandag begint de dag vrij zonnig met veel hoge sluierbewolking. In de loop van de dag neemt de bewolking toe vanaf het westen, ‘s avonds en ‘s nachts gevolgd door regen. De zuidelijke wind neemt toe en wordt overal matig. De maxima liggen tussen 11 en 16 graden.

Dinsdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt en kan er in de loop van de dag een bui vallen. Het wordt zeer zacht met maxima van 16 tot 21 graden.

Woensdag wordt het wisselend bewolkt met enkele buien die lokaal fel kunnen zijn. De maxima liggen tussen 15 en 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest.

Donderdag is het vaak bewolkt en vallen er buien. De maxima liggen tussen 11 en 16 graden bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind.