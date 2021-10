Amerikaanse oud-president Bill Clinton in ziekenhuis met infectie

De vroegere Amerikaanse president Bill Clinton is opgenomen in een ziekenhuis in Californië, zo heeft zijn woordvoerder donderdagavond gemeld.

De 75-jarige Clinton werd dinsdagavond opgenomen in het University of California Irvine Medical Center met een infectie. De woordvoerder gaf geen verdere details. Het gaat alleszins niet om een besmetting met het coronavirus.

‘Hij is herstellende, hij is in een goed humeur en is ongelofelijk erkentelijk tegenover de dokters, verplegers en het personeel die hem uitstekende zorgen hebben toegediend’, stelt zijn woordvoerster Angel Urena in een mededeling op Twitter.

De behandelende artsen verklaarden aan televisiezender CNN dat Clinton wordt behandeld voor een urineweginfectie. ‘Na twee dagen van behandeling neemt het aantal witte bloedcellen af en hij reageert goed op de antibiotica’, stelden de dokters. ‘We hopen dat hij gauw naar huis kan.’ Nog volgens CNN ligt Clinton op intensieve zorgen, maar dat zou vooral zijn om hem privacy te kunnen geven.

Clinton heeft in het verleden nog gezondheidsproblemen gehad, vooral met zijn hart. CNN meldde dat Clintons huidige verblijf in het ziekenhuis daar niets te maken heeft.

President

Clinton was president van 1993 tot 2001 en lid van de Democratische partij. Hij versloeg in 1993 de zittende president George H.W. Bush, vader van de latere president George W. Bush.

Hij werd in 1998 afgezet door het door de Republikeinen geleide Huis van Afgevaardigden wegens zijn seksuele relatie met Monica Lewinsky, die stagiaire in het Witte Huis was toen de relatie begon. Hij bleef echter in functie omdat de Senaat hem in 1999 vrijsprak. In de VS loopt op dit moment een serie, waaraan Lewinsky meewerkte als co-producer, over die periode.

Clinton zelf is niet meer actief in de politiek, maar zijn echtgenote Hillary Clinton was minister van Buitenlandse Zaken onder Barack Obama en verloor in 2016 de presidentsverkiezingen van de Republikein Donald Trump.