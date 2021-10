Deels versnipperd Banksy-schilderij geveild voor 22 miljoen euro

Het beroemde deels versnipperde schilderij van de Britse kunstenaar Banksy is in Londen geveild voor 18,6 miljoen pond (bijna 22 miljoen euro). Veilinghuis Sotheby’s spreekt op Twitter van een record. De verwachte opbrengst lag tussen de 4 en 6 miljoen pond.

Het werk ‘Girl with Balloon’ ging drie jaar geleden deels door een versnipperaar die in de lijst was verstopt, kort nadat het op een veiling was verkocht, en kreeg daarna de nieuwe titel ‘Love is in the Bin’.

Destijds bracht het kunstwerk omgerekend ongeveer 1,4 miljoen euro op. De naam van de koper werd niet bekendgemaakt, ook nu niet.