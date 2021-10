Protesten van de Libanese partij Hezbollah tegen het onderzoek naar de grote explosie in Beiroet vorig jaar zijn uitgedraaid op massale schietpartijen. ‘Het voelt als de burgeroorlog dertig jaar geleden.’

Voor Libanezen in de wijken rond het justitiepaleis van Beiroet leek het gisteren urenlang of de zwarte periode van de burgeroorlog van 1975 tot 1990 terug was. Opnieuw sprongen militieleden heen en weer ...