Peter Verhelst wint Constantijn Huygens-prijs 2021

De Vlaamse schrijver en dichter Peter Verhelst (59) heeft de Constantijn Huygens-prijs gewonnen. Dat is donderdagavond bekendgemaakt in ‘Kunststof’ op de Nederlandse openbare radio. De Huygens-prijs is een van de literaire prijzen in Den Haag die de aan het Literatuurmuseum gelieerde Jan Campert-Stichting jaarlijks uitreikt.