Tweet premier Slovenië over Verhofstadt en andere Europarlementariërs ruikt naar antisemitisme

De ­Sloveense premier gaf met een twitterbericht voeding aan een samenzweringstheorie.

‘We roepen Janez Jansa met aandrang op om op te houden met provocaties tegen leden van het Europees Parlement. Aanvallen op leden van dit huis zijn ook aanvallen op ­Europese burgers. Een constructieve samenwerking met het roterend voorzitterschap van de Raad kan enkel gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen en respect.’ Zo ­reageerde David Sassoli, de voorzitter van het Europees Parlement, op een twitter­bericht van de Sloveense premier die volgens sommigen van antisemitisme getuigt.

Onder de titel ‘13 van de 226 bekende poppen van ­Soros in het Europees Parlement’ twitterde Jansa gisteren een fotocollage van politici die volgens hem naar de pijpen dansen van de joodse, Amerikaans-Hongaarse belegger en miljardair, die ook het favoriete doelwit is van de Hongaarse premier Viktor Orban.

Foto: AFP

Staan onder meer op de afbeelding: Guy Verhofstadt en (met een rode pijl richting haar foto) Sophie in ’t Veld, die tot vandaag een missie leidt van een parlementaire commissie die de toestand van de persvrijheid en de rechtsstaat in het land onderzoekt. Jansa, wiens land roterend EU-voorzitter is tot eind dit jaar, weigerde gisteren de delegatie­leden te ontmoeten.

‘Smakeloos’

Maar de collage bevat vooral foto’s van voormalige Euro­parlementsleden, onder wie N-VA’er Mark Demesmaeker en de Nederlandse Judith ­Sargentini die in de vorige legislatuur een kritisch rapport schreef over Orban. Jansa sleurt er zelfs Hans van Baalen bij, de voormalige voorzitter van de Europese liberale partij die in april overleed.

‘Verachtelijk en antisemitisch’, reageerde het liberale Nederlandse Europarlementslid Malik Azmani, die ook spreekt van een ‘belediging van onze overleden voorzitter’ en excuses vraagt. De Nederlandse premier Mark Rutte veroordeelde ‘in de strengst mogelijke bewoordingen de smakeloze tweet door Jansa’. De Sloveense ambassadeur werd op het matje geroepen in Den Haag.

‘Men zou Jansa best adviseren om geen antisemitische, antidemocratische en anti-Europese samenzwerings­theorieën en leugens te verspreiden’, reageerde Guy Verhofstadt, die wijst op de gelijkaardige uitvallen van ­Orban naar Soros. Een van de bijnamen van Jansa is ‘mini-Orban’. Hij liet de tweet in de loop van de dag verwijderen.