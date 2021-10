Keniaanse recordhoudster Agnes Tirop vermoord, echtgenoot hoofdverdachte

Agnes Tirop, een Keniaanse topatlete, is dood teruggevonden in haar huis in het Keniaanse dorp Iten. Ze had verschillende messteken. De politie beschouwt haar man, die momenteel vermist is, als hoofdverdachte.

De 25-jarige topatlete werd dood teruggevonden in haar eigen appartement nadat haar vader haar als vermist had opgegeven. Ze had steekwonden in haar nek en buik.

De politie beschouwt haar echtgenoot, die momenteel vermist is, als hoofdverdachte. ‘De politie probeert hem te vinden zodat hij kan uitleggen wat er met Tirop gebeurd is’, aldus Tom Makori, hoofd van de lokale politie.

Topatlete

De sportster was enorm getalenteerd en won op amper 19 jarige leeftijd het wereldkampioenschap veldlopen. Ze was na Zola Budd de jongste persoon om dat te winnen. Ze won op het WK van 2017 en 2019 brons op de 10 kilometer.

Vorige maand verpulverde Tirop in Duitsland nog het wereldrecord op de 10 kilometer voor vrouwen. Ze deed dat in 30:01, of maar liefst 28 seconden sneller dan het vorige record dat sinds 2002 op naam van de Marokkaanse Asmae Leghzaoui stond. Op de Olympische Spelen eindigde ze vierde de 5.000 meter.

‘Juweel verloren’

‘Kenia heeft een juweel verloren. Ze was dankzij haar opvallende prestaties op de baan een van de snelst stijgende atletieke reuzen op het internationale toneel’, aldus Athletics Kenya.

Ook de Keniaanse president Uhuru Kenyatta uitte zijn afschuw over de atlete die hij een heldin noemde. ‘Het is verontrustend, uiterst ongelukkig en zeer triest dat we een jonge en veelbelovende atleet hebben verloren die op de jonge leeftijd van 25 jaar ons land zoveel glorie heeft gebracht’, klonk het. ‘Het is nog pijnlijker dat Agnes, in alle opzichten een Keniaanse heldin, op pijnlijke wijze haar jonge leven heeft verloren in een criminele daad gepleegd door egoïstische en laffe mensen.’

‘Ik dring er bij onze wetshandhavingsinstanties op aan om de criminelen die verantwoordelijk zijn voor de moord op Agnes op te sporen en te arresteren, zodat ze berecht kunnen worden’, voegde hij eraan toe.