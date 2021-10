Bart De Pauw confronteert Maaike Cafmeyer: ‘Als je bang bent, doe je die projecten niet met mij’

Bart De Pauw nam tijdens het proces het woord om te reageren op de klacht van Maaike Cafmeyer. ‘Wat we hebben gehad bleef gekaderd in, wat ik dacht, een fijne vriendschap. Ik vind het pijnlijk om te horen dat het voor jou niet zo was.’

‘Ik wil even zeggen hoe ik Maaike heb leren kennen’, zegt Bart De Pauw die het woord nam om te reageren op de beschuldigingen van actrice Maaike Cafmeyer. ‘Dat was in de zomer toen we Het Geslacht van de Pauw aan het voorbereiden waren. Maaike was er ook om auditie te doen. En dat klikte onmiddellijk. Ze is een heel goede en grappige actrice. We hebben intens samengewerkt, veel gepraat. Ook als mens klikte het goed tussen ons. We konden het echt goed vinden met elkaar. Op een bepaald moment kwam er een soort van wederzijdse appreciatie die we samen hebben opgezocht. Dat werd een soort van verliefdheid, we wisselden zelfs boeken uit’, zegt De Pauw.

‘Fijne vriendschap’

Zowel De Pauw als Cafmeyer zaten op dat ogenblik al in een relatie. ‘Natuurlijk was dat ondragelijk. We groeiden te hard naar elkaar toe. Dat was lastig en hebben we toen afgenepen. Dat is ook ter sprake gekomen bij Frans en Ines (de partners van Cafmeyer en De Pauw, red.). ‘Dat was heel vervelend. Zeker toen de vraag kwam om een tweede reeks te maken van het programma. We hebben toen zelfs voorgesteld dat Frans meekwam en hij heeft ook meegedaan met de opnames. Dat was fijn.’

‘Wat we hebben gehad bleef gekaderd in, wat ik dacht, een fijne vriendschap. Ik vind het pijnlijk om te horen dat het voor jou niet zo was. Dat ik in een illusie heb geleefd dat ik in die vriendschap zat. Als je ervan uitgaat dat ik een vreselijke stalker ben, en als je bang bent, dan zou je niet meedoen met de projecten waar ik je voor heb gevraagd. Dat moest je niet doen.’

‘Ik begrijp niet dat je plots zegt dat het eenrichtingsverkeer was. Ik vind dat verschrikkelijk om te horen. Ik was ondersteboven toen ik hoorde dat ze een van de betrokkenen was. Ik heb ze daarom opgebeld en snapte niet waarom ze anoniem naar de preventieadviseur van de VRT is gegaan’, klinkt het. De Pauw draait zich om en spreekt Cafmeyer persoonlijk aan: ‘Ik vind het jammer dat je dat niet tegen mij hebt gezegd.’