Coldplay komt op 5 en 6 augustus naar ons land

Coldplay trapt in maart een wereldtournee af en die zal hen ook naar België brengen. Op 5 en 6 augustus treedt de band op in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, zo is te zien op de website van de band.

Morgen (vrijdag) verschijnt ‘Music of spheres’, het nieuwe album van Coldplay. En de band heeft nog meer goed nieuws voor de fans: op 5 en 6 augustus zullen Chris Martin en co optreden in het Koning Boudewijnstadion. Tickets voor de tournee zijn vanaf vrijdag 22 oktober om 10 uur te koop via ticketmaster.be. De prijzen gaan van 52,40 euro tot 138,80 euro.

Duurzaam touren

In 2019 kondigde de band nog aan dat ze niet meer op tournee zouden gaan zolang dat niet op een klimaatneutrale manier kan. Op hun website kondigen ze daarom een resem maatregelen aan om hun impact op de planeet te drukken.

Ze beloven hun CO2-uitstoot met 50 procent te verminderen tegenover hun laatste wereldtournee. Waar mogelijk zullen ze terugvallen op hernieuwbare energie. Fans zullen aangemoedigd worden om zich op een duurzame manier naar het concert te verplaatsen. Vergeet dan ook je drinkbus niet: de band belooft overal gratis drinkwater aan te bieden.