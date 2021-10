Manifestatie in Beiroet loopt uit de hand: zes doden en dertig gewonden

Een manifestatie in de Libanese hoofdstad Beiroet is donderdag uitgedraaid op geweld: minstens zes personen werden doodgeschoten en dertig mensen zijn gewond geraakt, zegt het Rode Kruis in Libanon.

Beiroet likt nog altijd zijn wonden van de havenexplosie die in augustus 2020 aan meer dan 190 mensen het leven kostte. De onmacht, onkunde en corruptie van de lokale autoriteiten roept bij de bevolking heel wat frustratie op. Donderdag vond opnieuw een manifestatie plaats op initiatief van de sjiitische bewegingen Hezbollah en Amal. Zij eisen het aftreden van Tarek Bitar, de opperrechter die het onderzoek naar de explosie leidt. Ze verwijten hem vooringenomen te zijn.

Honderden aanhangers van Hezbollah verzamelden gekleed in het zwart aan het justitiepaleis van Beiroet. De manifestatie nam een grimmige wending toen er geweerschoten weerklonken uit een nabijgelegen wijk. Op videobeelden is te zien hoe de betogers over een kruispunt rennen om zich in veiligheid te brengen. Sommigen onder hen zijn bebloed. In een verklaring zegt het leger dat het gebied is afgezet en dat aan alle burgers gevraagd is om de wijk te verlaten.

Echo’s naar het verleden

Hezbollah en Amal wijzen met een beschuldigende vinger naar christelijke milities. Ze beweren dat scherpschutters gestationeerd zaten op de daken. In een verklaring gaan de christenen de beschuldiging uit de weg. ‘De hoofdoorzaak zijn de vuurwapens die in vrije omloop zijn en een bedreiging vormen voor alle burgers’, klinkt het.

De locatie en omstandigheden van de aanval roepen herinneringen op aan de burgeroorlog die tussen 1975 en 1990 woedde. Toen vond er op dezelfde plek wel vaker wapengekletter plaats tussen sjiitische en christelijke strijders.

Volgens de lokale afdeling van het Rode Kruis vielen bij de beschietingen al zes doden. Een van de gedode slachtoffers kreeg een kogel in het hoofd, zegt Mariam Hassan van het Sahel-ziekenhuis in het zuiden van Beiroet. Een ander slachtoffer werd in de borst geraakt.

Premier Najib Mikati roept op tot kalmte. Het leger tracht de situatie onder controle te krijgen.