Vlaanderen blijft oranje, Brussel en Wallonië nog steeds rood op Europese coronakaart

De kleurencodes van België op de Europese coronakaart zijn niet veranderd ten opzichte van vorige week. De situatie in onze buurlanden, op enkele delen van Frankrijk na, blijft hetzelfde.

Het Europees Centrum voor Ziektebestrijding en -preventie (ECDC) publiceert elke donderdag een Europese kaart met kleurencodes. De kleuren (groen, oranje, rood, donkerrood) worden gebaseerd op het gemiddeld aantal besmettingen per 100.000 inwoners, gemeten over de laatste twee weken.

Een land of regio kleurt rood in twee gevallen: wanneer de besmettingsgraad per 100.000 inwoners gedurende veertien dagen schommelt tussen 75 en 200 met een positiviteitsratio (positieve tests op 100) hoger dan 4 procent of wanneer de besmettingsgraad hoger is dan 200, ongeacht de positiviteitsratio.