Podcasttips | Wat gaf jouw erotische verbeelding vorm?

Corine Koole praat met onbekende Nederlanders over hun liefdesleven, terwijl Claire Richard haar seksuele fantasieën onderzoekt.

Bozar pakt deze herfst groot uit met twee tentoonstellingen van schilder David Hockney. Dé peppil tegen de herfstblues, klinkt het bij DS Radar. Journalist beeldende kunsten Geert Van Der Speeten zag de kleurenpracht van dichtbij en nodigt je uit om hetzelfde te doen.

De Radar-redactie kon Hockney zelf niet spreken - dat zou pas straf zijn -, maar via archieffragmenten komt hij toch zelf aan het woord. Gelukkig maar! Want de Britse kunstenaar has a way with words. Hockney is 84, maar zal tot aan zijn dood iets jongensachtigs hebben. Met een haast kinderlijke verwondering kijkt hij naar de wereld.

Beluister ‘DS Radar’ >

Een typisch Frans zelfonderzoek. Foto: Arte Radio

1. Een vrouw ontleedt haar erotische verbeelding

Vorige week deed ik een oproep naar Franstalige podcasts. De 42-jarige Alex woont in Frankfurt, maar onderhoudt zijn talen graag met podcasts. Hij tipte me de klassiekers van Arte Radio, de podcasttak van de Franse cultuurzender Arte. Ze specialiseren zich in piekfijn geproducete documentaires met een kunstzinnige insteek.

Alex was vooral onder de indruk van Les chemins de désirs. Auteur Claire Richard laat daarin een gefictionaliseerd verslag horen van haar seksuele ontwaken. Dat begon op zolder bij de ontdekking van een erotisch stripverhaal. ‘Dat stripverhaal is een van haar chemins de désirs’, zegt Alex. ‘Letterlijk zijn dat de paadjes die mensen maken zonder dat ze vooraf aangelegd zijn, maar Richard hanteert ze hier als metafoor voor de gebeurtenissen die haar erotische verbeelding onverwachts hebben vormgegeven.’

De auteur keert op haar stappen terug en daagt ons zo uit om hetzelfde te doen. Want, zo lijkt ze te betogen, onze chemins de désirs maken ons tot wie we zijn. In het Nederlands verliest het woord trouwens die heerlijke dubbelzinnigheid: veel verlangen schuilt er niet achter ‘olifantenpaadjes’.

Geef je dus over aan het Frans. Ook als je de taal niet heel machtig bent. Claire Richard spreekt rustig en zelfs als je niet elke zin begrijpt, is het redelijk gemakkelijk te volgen. De afleveringen duren ook elk maar een kwartier.

Voor alle duidelijkheid: Les chemins de désirs is geen audioporno, tenzij je opgewonden wordt van een typisch Frans zelfonderzoek waarbij cultuurkritiek en erotiek hand in hand gaan. Immer onvoorspelbaar, natuurlijk, die chemins de désirs.

Beluister ‘Les chemins de désir’ >

De documentaire is een jaar oud, maar blijft fascinerend. Foto: Arte Radio

2. Het trauma van de Bataclan nestelt zich in het gehoor

Uit de klassiekers van Arte licht ik graag ook nog L’écho du Bataclanuit. De documentaire is al een jaar oud, maar opnieuw relevant nu in Parijs het ‘proces van de eeuw’ plaatsvindt. De getuigenissen in de rechtbank over de terreur in concertzaal Bataclan zijn van een onvoorstelbare gruwel.

Documentairemaker Jérémy Leroux is vertrouwd met het trauma. Hij sprak vijf jaar na de aanslag met vier overlevenden. Uit hun verhaal werd duidelijk dat ze zich vaak ongehoord en onbegrepen voelden. Moeten we daarom de gruwel tot in de details aanhoren? Leroux slaat een ander én slimmer pad in. Hij vertrekt vanuit de getuigenissen, maar verlegt de focus naar iets dat we bijna allemaal kennen: geluid.

Trauma verstoort het gehoor, ontdekte hij. Zo verdraagt een vader het geschreeuw van kinderen niet meer. Of denk maar aan een horrorfilm: niets enger dan de moordenaar horen, maar niet zien. L’écho du Bataclanmaakt via een omweg duidelijk dat de gruwel zich via het gehoor in de slachtoffers heeft genesteld.

Beluister ‘L’écho du Bataclan’ >

Liefdesverhalen voor onze tijd. Foto: Volkskrant

3. Over de liefde raak je nooit uitgepraat

Hoe ziet liefde in 2021 eruit? De Standaard Magazine wijdde er afgelopen weekend een heel nummer aan. DS Vandaag sprong op de kar en nodigde Eva Berghmans en mezelf uit voor een gezellig onderonsje over datingapps en seks voor de eerste date.

Beluister ‘DS Vandaag’ >

Bij persoonlijke onderwerpen is het als journalist een spannende afweging om te bepalen wat je wil delen met de wereld en wat niet. Openhartigheid wordt geapprecieerd door lezers en luisteraars, maar wat als een verhaal ook een ander toebehoort? Zelf blijf ik daarom veiligheidshalve bij individuele ervaringen.

Soms is dat onmogelijk. Wanneer je een volledige liefdesgeschiedenis uit de doeken doet, bijvoorbeeld. Dat is het geval in Moderne liefde. Onbekende Nederlanders praten met Volkskrant-journaliste Corine Koole openhartig over hun relaties.

Met gemengde gevoelens denkt student Pepijn terug aan zijn eerste liefde. Hij kan zich de extatische gevoelens nog goed herinneren, maar er was ook de manipulatie en het vernederende klasseverschil. Janne valt dan weer op onberekenbare mannen. Wat gedoemd leek te mislukken, veranderde in een duurzame relatie. Alleen niet op de manier die je zou verwachten.

De uiteenlopende verhalen kleuren de vraag over liefde anno 2021 in. Het portret is even kleurrijk als een Hockney-schilderij. Liefde komt in talloze vormen en gedaanten, lijkt Corine Koole te willen zeggen.

Beluister ‘Moderne liefde’ >

Heb je net als Alex nog sterke luistertips? Laat het ons weten via podcasttips@standaard.be