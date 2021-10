Ontvoerde metissenvrouwen: ‘België heeft de moed niet gehad om de misdaad te erkennen’

‘Het land wilde niet opdraaien voor de schade’, zei Michèle Hirsch, een van de advocaten van de vijf ‘metissenkinderen’ op hun proces. De Belgische staat moet zich verantwoorden voor een klacht die vijf vrouwen hebben aangespannen wegens ontvoering. België riskeert een veroordeling tot herstelbetalingen wegens misdaden tegen de menselijkheid.

De advocaat van een van de vijf metissendames die de Belgische staat aanklagen, motiveert hun klacht. Het is voor hen niet voldoende dat de Belgische staat excuses heeft aangeboden aan de metissenkinderen uit Congo, Rwanda en Burundi. Dat gebeurde in 2018 door voormalig premier Charles Michel (MR) in naam van ons land. ‘Voor de vrouwen volstaat dit gebaar niet, en ze eisen een echte schadevergoeding voor de trauma’s die ze opliepen’, zei advocate Michèle Hirsch.

‘Mijn cliënten werden ontvoerd, mishandeld, verwaarloosd en verstoten uit het land. Ze zijn het levende bewijs van een stilgezwegen staatsmisdaad. Binnenkort zal er niemand meer zijn om te getuigen. Ze vechten voor de erkenning van deze misdaad en doen dit voor hun kinderen en kleinkinderen. Het trauma loopt door in verschillende generaties. Wij vragen om de misdaad te erkennen en de Belgische staat te veroordelen’, pleitte Hirsch donderdagvoormiddag.

De vrouwen, intussen allen zeventigers, zijn geboren in Belgisch-Congo en afkomstig van Congolese moeders en Belgische vaders. Ze werden bij hun ouders weggehaald, puur op basis van hun afkomst en volgens de koloniale administratieve regels, en in een weeshuis geplaatst. Nu klagen de vijf vrouwen de Belgische staat aan voor misdaden tegen de menselijkheid. ‘Wij waren de kinderen van Vadertje Staat en koningin Fabiola was onze meter’, zei Simone Ngalula, een van de vrouwen, aan De Standaard. ‘Maar Vadertje heeft ons in de steek gelaten.’

De advocaten verwezen eerder ook al naar herstelmaatregelen die in landen als Canada, Australië en door buurlanden Nederland en Frankrijk getroffen zijn.