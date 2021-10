Eerste ‘echte’ Tour de France voor vrouwen start voor Eiffeltoren

Vrouwelijk renners krijgen volgend seizoen voor het eerst een echte eigen editie van de Tour de France. Die wedstrijd telt acht ritten, en vertrekt op de dag dat de mannen aankomen in Parijs.

Het peloton vertrekt op 2022 aan de Eiffeltoren. De koers zal zeven dagen later finishen op de top van de Planche des Belles Filles in de Vogezen. De pittige slotklim heeft op sommige stukken een stijgingspercentage van 24 procent.

In totaal zijn er vier vlakke ritten, twee bergritten, en twee ritten met een gemengd profiel. De totale af te leggen afstand is iets meer dan 1.000 kilometer. De ritten zijn allemaal in het noordoosten van het land uitgetekend.

Eerder waren er al een aantal voorlopers voor de Tour voor vrouwen, maar die waren telkens geen lang leven beschoren. Zo was er ‘Tour de France Féminin’, waarvan in 1993 onze landgenote Heide Van De Vijver de laatste editie won. Nadien kwam er ‘La Grande Boucle Féminine’, maar die ging voor het laatst in 2009 door. Sponsorproblemen en een gebrek aan belangstelling lagen aan de basis van de ondergang.

De voorbije jaren was er ‘La Course’, dat ook door dezelfde organisatie als de Tour de France werd opgezet. Dat was echter maar een één of tweedaagse wedstrijd, geen volwaardige ronde.

Vandaag werd ook het parcours van de Tour de France voor mannen voorgesteld. De renners vertrekken volgende zomer in Kopenhagen, en passeren ook in ons land.