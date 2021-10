Tourpeloton trekt zich al op vrijdag op gang

De Tour de France zal in 2022 al op vrijdag 1 juli vertrekken in Kopenhagen. Renners zouden zo al na drie dagen in het noorden een eerste rustdag krijgen, om terug naar Frankrijk te trekken.

Het volledige rittenchema van de Tour is donderdagmorgen voorgesteld in Parijs. Het gaat om de meest noordelijke start van de Ronde van Frankrijk ooit, klinkt het.

De Franse krant La Voix du Nord wist eerder deze week al te melden dat de zesde rit zal starten in Binche. De Waalse gemeente deed in 2019 al dienst als startplaats voor de derde rit. Die etappe naar Épernay is toen gewonnen door Julian Alaphilippe, die meteen ook het geel greep.





(Dit artikel wordt aangevuld)