Waalse techstarter werft 1.400 mensen aan

Odoo, de ‘appwinkel’ voor bedrijfssoftware voor kmo’s, werft de komende twaalf maanden 1.400 mensen aan waarvan 700 in België. Het werd woensdag bekroond als ‘groeibedrijf van het jaar’.

Fabien Pinckaers en Alessandro Mazzocchetti, respectievelijk de nummer één en twee van het Waalse techbedrijf Odoo, genieten woensdagavond nog even na van de award die ze net kregen van de Belgian Venturing Association en BNP Paribas Fortis voor groeibedrijf van het jaar.

‘We groeien de jongste vijftien jaar gemiddeld aan een ritme van 60 procent per jaar’, zegt Fabien Pinckaers, de stochter van Odoo. Odoo is in Vlaanderen nog niet breed bekend maar is dat wel in de wereld van bedrijfssoftware. ‘We zijn de Microsoft Office voor het beheer van kmo’s’, zegt Pinckaers.

In financiële kringen kwam het eerder dit jaar in het nieuws als de waardevolste Belgische techstarter toen het door het Amerikaans fonds Summit Partners Odoo op 2,3 miljard waardeerde in het kader van overname van bestaande aandelen.

Het etiket van waardevolste techdoorgroeier geraakte het recent kwijt aan het Brusselse Collibra dat bij een nieuwe kapitaalronde op om en nabij de 5 miljard dollar wordt gewaardeerd.

‘Collibra is een heel mooi bedrijf’, zegt Pinckaers met respect in zijn stem. Maar Odoo zal ook nog van zich laten horen, geeft hij aan. Het bedrijf is gespecialiseerd in software-oplossingen die kmo’s toelaten al hun interne systemen (gaande van voorraden over facturatie en klantenadministratie en personeelsbeheer) op één platform te hebben. Voor elke stukje van de beheerspuzzel heeft Odoo een app. De hoofdapplicaties heeft het zelf ontwikkeld maar het steunt ook op een ‘open source-community’ van 1.500 actieve leden die zelf talrijke apps ontwikkelen.

‘Je kans ons zien als de Microsoft Office op vlak van beheerssystemen. Alleen zijn onze oplossingen voor kmo’s veel geschikter dan die van pakweg Microsoft en SAP die vaak zware oplossingen aanbieden die niet goed werken. Onze app-aanpak is een veel meer eigentijdse manier van werken en erg toegankelijk voor de gebruikers’, zegt Pinckaers.

Kantoor in Antwerpen

Hij zegt met Odoo nog een hele weg te kunnen afleggen. ‘We hebben een marktaandeel van minder dan één procent. We groeien met 60 procent per jaar. De komende paar jaar gaat het aan dit tempo nog door.’ Om die groei bij te houden moet Odoo aan stevig tempo aanwerven. ‘We hebben nu 1.800 werknemers maar werven de komende 12 maanden nog eens 1.400 mensen aan, waarvan de helft in België. De andere helft zal vooral in San Francisco zijn’, zegt Pinckaers. Recent opende het bedrijf ook een kantoor in Vlaanderen, met name Antwerpen.

700 jobs vinden in België waarvan het grootste deel in Franstalig België, is niet evident, erkent ook Pinckaers. Vooral omdat veel systeemingenieurs gezocht worden. Odoo is gevestigd in Grand-Rosière en heeft ook in Louvain-La-Neuve een kantoor.

Odoo heeft vandaag 7 miljoen gebruikers maar op basis van het aantal kmo’s dat bestaat, is de ruimte om door te groeien bijzonder groot, schat Pinckaers. In de kmo-markt gebruikt 18 procent van de bedrijven bedrijfssoftware. 82 procent steunt nog altijd eerder op systemen als Excel om hun bedrijf te runnen.

Opvallend is dat Odoo sinds zijn bestaan nog maar 10 miljoen vers kapitaal heeft opgehaald, maar dat zijn aandelen in een secundaire transactie al een miljardenwaardering meekregen. Pinckaers zegt dat zijn bedrijf als cash-positief is. ‘We halen geen geld op als we dat niet nodig hebben. We willen niet nodeloos verwateren.’

Odoo was woensdag niet de enige die een award kreeg van de BVA en BNP Paribas Fortis. In de categorie venture capital was de Gentse softwarespeler Deliverect winnaar terwijl bij de buy-outs het verpakkingsbedrijf Abriso-Jiffy. Die laatste won het onder meer van aluminiumgroep Corealis. Abriso-Jiffy is vooral bekend van beschermingsfolie die gebruikt wordt als verpakking. ‘We moeten constant vechten tegen de perceptie dat we een plastic bedrijf zijn terwijl we volledig met recycleerbaar materiaal werken’, zei Jan Dejonghe, bestuurder en minderheidsaandeelhouder van Abriso-Jiffy.