Brusselse vrouwen organiseren mars tegen seksueel geweld na verkrachtingen in studentencafés

Een reeks vermoedelijke verkrachtingen in de Brusselse studentenbuurt rond de Begraafplaats in Elsene roept woede op. Donderdagavond zal er een mars plaatsvinden. Burgemeester Christos Doulkeridis roept de eigenaars van de bars deze week op het matje.

De woede na getuigenissen over een reeks verkrachtingen in de Brusselse studentenbuurt rond de Begraafplaats van Elsene is groot. Sinds zondagavond doen meer dan tien verhalen de ronde op sociale media van vrouwen die zeggen gedrogeerd en verkracht te zijn door een barman van de bars Waff en El Café. Aan het Brusselse parket liep al een onderzoek naar de klachten.

Om de slachtoffers te steunen en de zwijgcultuur rond seksueel geweld te doorbreken, wordt donderdagavond een mars georganiseerd. Op Facebook wordt opgeroepen om aan de Begraafplaats te verzamelen en via de Boondaalsesteenweg naar het gemeentehuis van Elsene te stappen. 370 mensen tekenden online present op de mars, meer dan duizend mensen geven aan ‘geïnteresseerd’ te zijn.

Op het matje

De Elsense burgemeester Christos Doulkeridis (Ecolo) heeft aan Bruzz gezegd dat hij de eigenaars van de betrokken cafés deze week nog verwacht op het gemeentehuis, zodat zij hun versie van de feiten kunnen geven. Voor verdere (administratieve) stappen wacht hij het gerechtelijk onderzoek af.

Doulkeridis zegt ook werk te maken van een caféplan voor een veiliger nachtleven. Dat plan lag stil door de coronacrisis, maar zal ‘begin 2022 van start gaan’. Cafés en clubs in de uitgaansbuurt zullen dan aan een diagnose onderworpen worden. Die zal uitgevoerd worden door vrouwen en vrouwenorganisaties, geeft hij nog mee.