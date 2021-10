Nachttrein kan op 2 miljoen euro steun rekenen

De federale regering trekt in de begroting aparte middelen uit om reizen met een internationale nachttrein aan te moedigen. Het gaat voor volgend jaar om 2 miljoen euro, meldt minister van mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo).

‘Meer treinen, minder vliegen’, motiveert de minister de beslissing. Hij noemt de interesse in het vervoersmiddel erg groot. ‘Steeds meer mensen willen klimaatneutraler reizen en zoeken een alternatief voor reizen met de auto of het vliegtuig.’ Hij verwijst daarvoor naar een peiling van de FOD Mobiliteit, waaruit blijkt dat 62 procent van de Belgen bereid zou zijn met een nachttrein te reizen. ‘Slapen in Brussel en na een treinrit wakker worden in Wenen, Milan, Malmö of Barcelona: de trein doet ons dromen.’

De voorbije jaren bleek echter dat het geen sinecure is om nieuwe nachtlijnen te (her)introduceren. Zo werd voor een verbinding met het Zweedse Malmö geen kandidaat-uitbater gevonden. De trein naar Oostenrijk reed een half jaar lang niet.

Het budget uit de begroting moet dienen om mogelijke investeerders toch te overhalen de trein op de sporen te zetten. ‘Met de Belgische regering beslisten we om de nachttrein nu 2 miljoen euro extra steun te geven, om nieuwe aanbieders te stimuleren om de sprong te wagen en hun een directe steun toe te kennen.’

Gilkinet wijst er op dat ‘verschillende mogelijke treinaanbieders’ interesse getoond hebben om een verbinding met Brussel in te leggen, ‘zowel bij de traditionele treinoperatoren zoals ÖBB als de nieuwe spelers zoals European Sleeper’.

Om de reiziger te lokken wil de minister werk maken ‘van een betere informatie en een eenvoudiger boekingssysteem voor treinen in heel Europa’.