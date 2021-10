Bart De Pauw mag vandaag zijn versie van de feiten geven op het proces tegen hem over vermeende stalking van verschillende vrouwen. ‘Ik denk dat jullie gaan schrikken van een aantal dingen’, zei hij bij aankomst aan de rechtbank. De televisiemaker kwam samen met zijn vrouw naar de rechtszaal in Mechelen. De vrouwen kregen eerst nog de kans om te spreken.

Vooraf

Het openbaar ministerie heeft 1 jaar gevangenisstraf met probatie-uitstel gevorderd voor Bart De Pauw. Op de eerste dag van het proces-De Pauw schetsten de advocaten gisteren van de burgerlijke partijen een vernietigend beeld van De Pauws gedrag. ‘Dit lijkt wel een patroon te zijn’, klinkt het over de berichten die De Pauw naar actrices en medewerksters stuurde. De procureur hekelde gisteren het gebrek aan schuldinzicht bij de gevierde televisiemaker. ‘Voor echt geloofwaardige excuses moet er ook een echt schuldinzicht zijn. En besef dat hij overlast heeft veroorzaakt. Daarvan is mijn ambt niet overtuigd’, klonk het gisteren.

Verschillende vrouwen aan het woord:

‘Je kan vanalles beweren, maar je hebt ook de feiten’, aldus De Pauw aan de ingang van de rechtzaal. ‘Dat gaan we vandaag aantonen.’ De getuigenissen gisteren waren voor De Pauw ‘een serieuze rollercoaster’, zei hij. ‘Maar nu gaan we de puntjes op de i zetten.’

Het proces begint met de burgerlijke partijen die het woord nemen. Maaike Cafmaeyer spreekt De Pauw persoonlijk aan. ‘Ik was jong, en toch voelt het alsof het gisteren was. Ik begrijp niet dat je al die jonge vrouwen zo’n verschrikkelijk gevoel hebt gegeven. Ik heb Bart heel graag gezien, en doe dat nog steeds. Daarom denk ik: ‘Bart toch, hoe is dat nu mogelijk?’’, klinkt het. ‘Jij hebt altijd gehoopt dat ik niets zou zeggen.’

Ook Lize Feryn nam het woord: ‘Ik heb me voorbije jaren geschaamd schuldig gevoeld. Wat heb ik fout gedaan? Had ik anders moeten reageren?’ Ze huilt. ‘Daarom hoop ik dat vandaag blijkt dat hij ook naar zichzelf heeft gekeken.’

Dymphne Poppe: ‘Als jonge vrouw had ik het gevoel dat ik twee jobs moest combineren. Eén was antwoorden op Bart en de tweede was mijn werk goed doen. Ik voelde me geïsoleerd. Ik heb nog altijd last van schuldgevoelens en schaamte. Ik voel me nog altijd onzeker.’

Gisteren werden verschillende sms-conversaties tussen de vrouwen en De Pauw voorgelezen. Michaël Verhaeghe, advocaat van De Pauw, benadrukt dat hij de focus op die sms-berichten verkeerd is. ‘Het gaat om fout geciteerde sms berichten. Daaruit zou blijken dat het gaat om een patroon. Dat hij een seriestalker is. Dat is gevaarlijk. Het zorgt voor een waas waardoor je niet kunt zien of de individuele betrokkenen gestoord werden.’

'Amoureuze relatie'

Verhaeghe spreekt over Cafmeyers oorspronkelijke aangifte bij de VRT. Hij verwijst naar tegenstrijdigheden tijdens haar eerste verhoren. Verhaege zegt ook dat de twee wel een ‘amoureuze, verliefde relatie’, hadden. En dat die affaire werd beëindigd door Bart De Pauw in 2014.

Verhaeghe schetst verder hoe Maaike Cafmeyer en Liesa Naert als eersten bij de VRT melding deden van ongepaste praktijken bij de preventieadviseur. ‘Is het een nooit verteerde rancune omdat Bart een einde heeft gemaakt aan de affaire? Of omdat Bart toen voorrang kreeg bij bepaalde programma’s? Wat er ook van zij: die aangifte is toen tot ieders verrassing de aanleiding geweest van het ontslag van De Pauw bij de VRT. Ik vermoed zelfs dat Cafmeyer dat niet gewild heeft. Maar toen zat men op een point of no return en leek het hen vermoedelijk beter om de vlucht vooruit te nemen.’

De Standaard is aanwezig op de rechtbank in Mechelen. Dit bericht wordt aangevuld.