Squid game, de razend populaire Koreaanse Netflix-serie, verovert Vlaamse speelplaatsen. Dat baart verschillende experts zorgen. In de reeks spelen de personages kinderspelletjes met dodelijke afloop. ‘We moeten opletten dat de spelletjes op de speelplaats niet uit de hand lopen.’

In games en sociale media. Squid game is vandaag overal. Zelfs in een willekeurige brievenbus in Dworp, waar – aan het geschrift te zien – een kind een brief achterliet om de bewoner welkom te heten tot ...