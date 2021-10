Opnieuw Lidl-vestigingen gesloten door acties tegen hoge werkdruk

Bij supermarktketen Lidl blijven ook donderdag verschillende winkels gesloten door een staking. Het personeel blijft actie voeren tegen de aanhoudende hoge werkdruk. Het lijkt wel om minder vestigingen te gaan dan woensdag, toen zo’n 100 winkels in ons land de deuren dicht hielden.

Bij de warenhuisketen sluimert al lang een sociaal conflict over de hoge werkdruk. ‘Mensen zijn boos omdat toezeggingen uit 2018, na de grote ­staking, opnieuw op de helling worden gezet’, zegt Wouter ­Parmentier van ACV Puls. ‘Een verzoeningsvergadering leverde niets op.’ Personeelsleden klagen erover dat ze ­onvoldoende tijd hebben om zowel de kassa te bemannen als ervoor te zorgen dat de palletten met producten in de rekken ­terechtkomen.

Al zeker in Limburg en Oost-Vlaanderen zijn er winkels die vrijdag de deuren niet zullen openen, klinkt het bij de socialistische vakbond. ‘In Limburg zal een 6-tal winkels gesloten blijven’, zegt Mary-Anne Smeets van bediendebond BBTK. ‘Het kan zijn dat nog meer winkels dichtblijven, we horen dat veel werknemers bereid zijn om te staken vandaag. Als er bijvoorbeeld geen volledige bezetting is, kan het zijn dat de aanwezigen achter gesloten deuren zullen werken.’

Ook in Oost-Vlaanderen blijven er winkels gesloten, voegt Katrien Degryse van BBTK toe. In het Gentse blijven bijvoorbeeld de vestigingen van Zelzate, Wondelgem, Destelbergen, Maldegem, Mariakerke en de Gentse van Ryhovenlaan dicht.

Ook dit voorjaar waren er al acties bij Lidl. Woensdag bleven in heel het land meer dan 100 van de ongeveer 300 winkels dicht, meldde de directie. Het ging daarbij om meer dan 60 filialen in Vlaanderen.