Staking van filmpersoneel dreigt in Hollywood, honderden producties mogelijk lamgelegd

Als er tegen maandagmiddag één na twaalf geen akkoord over betere werkomstandigheden en een eerlijker loon wordt gevonden, wordt Hollywood lamgelegd. Dat heeft een van de machtigste vakbonden van het filmwereldje aangekondigd. ‘Ongeveer 60.000 film- en tv-medewerkers staan klaar om het werk neer te leggen.’

Kappers, stilisten, make-upartiesten, decorbouwers, rekwisiteurs, cameraploegen… Volgens de vakbond IATSE (International Alliance of Theatrical and Stage Employees) staan in totaal ongeveer 60.000 leden klaar om (vanaf) maandag het werk neer te leggen in Hollywood. Honderden film- en tv-producties in de Verenigde Staten én Canada zouden erdoor getroffen worden. Het gaat onder meer om de series Succession en Billions en om een sequel van de Black panther-film.

De leden van de vakbond klagen aan dat ze zich ‘moeten doodwerken’ en geen gegarandeerde rust- en eetpauzes meer krijgen sinds de tv- en filmindustrie opnieuw op gang is gekomen na de covid-pandemie. De vakbond ijvert ook voor minder lange werkdagen en eerlijke verloningen voor leden die aan streamingprojecten werken.

De vakbond voert al een tijdje onderhandelingen met de Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), een vereniging van studio’s, tv-zenders en streamingdiensten. Maar die gaan niet vooruit, zo luidt het bij IATSE-voorzitter Matthew Loeb. ‘Uit het tempo van de onderhandelingen blijkt niet echt een gevoel van urgentie’, zo verklaarde hij woensdag. ‘Zonder einddatum zouden we eeuwig kunnen blijven praten, maar onze leden verdienen het om nu in hun basisbehoeften te worden voorzien.’

Met die woorden kondigde Loeb aan dat de staking maandag om 12.01 uur (plaatselijke tijd) zou beginnen - als er tegen dan geen akkoord is gevonden. ‘We hebben nog enkele dagen de tijd om een vergelijk te vinden’, zo reageerde de AMPTP al. ‘De studio’s zullen te goeder trouw blijven onderhandelen, in een poging de industrie draaiende te houden.’

IATSE heeft wel één erg belangrijke troef in handen. Van hun 60.000 leden stemde liefst 98 procent voor een staking. Als er geen akkoord wordt gevonden, zal het maandag dus tot de grootste werkonderbreking in Hollywood sinds de Tweede Wereldoorlog komen.