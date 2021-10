‘Bloed, Bodem, Eer en Trouw’ op geheime Facebook-lijst met gevaarlijke individuen en organisaties

Facebook houdt een zogenaamde DOI-lijst ( dangerous individuals and organizations) bij , maar heeft die in het verleden steeds geheim gehouden uit veiligheidsoverwegingen. De Amerikaanse nieuwsorganisatie The Intercept kreeg nu echter een versie van de lijst in handen.

Op de geheime lijst van Facebook staan gekende terroristische organisaties, groeperingen die haatzaaien, veroordeelde criminelen maar ook ‘gemilitariseerde’ sociale bewegingen. Ook op de lijst staat de (intussen opgedoekte) neonazistische organisatie Bloed, Bodem, Eer en Trouw (BBET), de Belgische tak van het internationale Blood & Honour.

Categorieën

Dat een neonazistische organisatie op die lijst staat, mag niet verbazen, maar nog volgens The Intercept gaat Facebook wel erg laks om met het categoriseren van de dreiging. Zo wordt de lijst opgedeeld in gradaties van één tot drie. In graad 1 staan groepen of individuen die ‘ernstig offline schade berokkenen’, het leeuwendeel daarvan zijn terroristische organisaties in het Midden-Oosten, sub-Sahara en Centraal Afrika.

De tweede graad bestaat uit ‘gewelddadige staatloze actoren’ zoals rebellengroeperingen, de derde graad is voorzien voor haatgroepen. ‘Bloed, Bodem, Eer en Trouw’ staat in deze derde categorie.