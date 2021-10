Eerste celstraf voor verspreiding racistische memes

Een vrouw die op sociale media racistische en antisemitische video’s en memes plaatste, is door de correctionele rechtbank van Turnhout veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel voor drie jaar en 320 euro boete. Het is de eerste keer dat een Belgische rechtbank iemand veroordeelt voor het online plaatsen van haatzaaiende memes.

De vrouw plaatste tussen maart 2019 en januari 2020 de aanstootgevende berichten. Ze was op dat moment al bekend bij het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse OCAD. In de memes, bewerkte foto’s die humoristisch bedoeld zijn, en video’s die ze postte, lachte ze onder meer met de aanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch en schreef ze bij een foto van de brand van het asielcentrum in Bilzen ‘Ook ik steun de warmste week’. Haar internetprofielen zouden ook verschillende neonazisymbolen hebben bevat.

Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum, stelde zich burgerlijke partij bij de rechtszaak omdat de posts zouden aanzetten tot haat en geweld en negationistisch zouden zijn. In een persbericht schrijft Unia dan ook dat het blij is met de veroordeling van de memes.

‘Binnen het extreemrechtse milieu zien we een verschuiving van offline- naar online-activisme dat evenveel een bedreiging vormt voor de openbare orde en de sociale cohesie’, zegt Unia-directeur Els Keytsman. ‘Onderzoek toont aan dat gewelddadige handelingen in de hand worden gewerkt door virtueel activisme op sociale media. Deze veroordeling is dan ook een sterk signaal en een uiterst belangrijk precedent dat een leemte in de jurisprudentie opvult’, besluit Keytsman.