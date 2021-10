Hermans en Brand winnen WK-repetitie

Quinten Hermans heeft de Wereldbekercross in Fayetteville gewonnen. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lucinda Brand.

Bij het startschot bij de mannen was de regen in Arkansas wat afgenomen, maar het parcours lag er nog steeds zwaar en glibberig bij. Het was wachten op de eerste passage van de lange beklimming om te zien hoe de onderlinge verhoudingen waren. Toon Aerts reed in geen tijd naar de kop van de wedstrijd. De kopman van de Trek Baloise Lions had meteen het juiste ritme te pakken en had met zijn grote passen vooral een voordeel op de lange trap. Maar Aerts besloot om niet meteen het gashendel open te draaien en zijn krachten wat te sparen.

Uitstel was geen afstel. De wedstrijd was amper tien minuten ver toen Aerts toch een eerste keer zijn duivels ontbond. Alleen Quinten Hermans kon volgen. Michael Vanthourenhout en WB-leider Eli Iserbyt konden even later nog terugkeren. Maar ook Quinten Hermans voelde zich duidelijk goed op het zompige en loodzware parcours. De Limburger van het Tormans Cross Team versnelde bij het ingaan van de derde ronde en reed in geen tijd weg van zijn drie concurrenten.

Hermans reed in het voorjaar nog de Ronde van Italië en plukte duidelijk de vruchten van zijn intensievere wegcampagne. Zijn voorsprong liep al snel op tot boven de halve minuut. Hermans verzwakte niet en reed onbedreigd naar zijn eerste zege van het seizoen en ook zijn eerste zege ooit in de ­Wereldbeker. In de achterhoede snelde Eli Iserbyt naar de tweede plaats voor ploegmaat Michael Vanthourenhout. Iserbyt blijft ook leider in het Wereldbekerklassement.

Tweestrijd

Bij de vrouwen won Lucinda Brand de tweede wereldbekermanche. Aan het einde van de tweede ronde sloeg de wereldkampioene een kloofje samen met Marianne Vos. Brand kon een schuiver nog goedmaken op het spekgladde parcours, Vos kwam niet meer terug na een valpartij. Denise Betsema en Clara Honsinger duwden Vos nog van het podium. Brand is de nieuwe leidster in de Wereldbekerstand.

Uitslag mannen: 1. Quinten Hermans (Tormans-Circus) in 54’55”; 2. Eli Iserbyt 37”; 3. Michael Vanthourenhout 49”; 4. Toon Aerts 1’21”; 5. Pim Ronhaar 1’33”

Stand mannen:1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) 70 p.; 2. Quinten Hermans 65 p.; 3. Michael Vanthourenhout 55 p.; 4. Toon Aerts 42 p.; 5. Niels Vandeputte 40 p.

Uitslag vrouwen: 1. Lucinda Brand (Ned/Baloise Trek Lions)in 51’46”; 2. Denise Betsema (Ned) 9”; 3. Clara Honsinger (VSt) 16”; 4. Marianne Vos (Ned) 26”; 5. Puck Pieterse (Ned) 28”

Stand vrouwen: 1. Lucinda Brand (Ned/Baloise Trek Lions) 70 p.; 2. Marianne Vos (Ned) 62 p.; 3. Denise Betsema (Ned) 55 p.; 4. Blanka Vas (Hon) 40 p.; 5. Clara Honsinger (VSt) 39 p.