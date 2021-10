‘Squid Game’ succesvolste serielancering ooit op Netflix

De Koreaanse serie Squid Game heeft wereldwijd 111 miljoen abonnees bereikt. Het is daarmee volgens Netflix de show die het beste ooit scoorde in de eerste vier weken op het streamingplatform.

Dat record stond eerder op naam van ‘Bridgerton’, dat in de eerste vier weken 82 miljoen keer werd aangeklikt. ‘Squid Game’ is ook de eerste Netflix-serie die meer dan 100 miljoen kijkers haalde in de eerste vier weken.

Het record van ‘Squid Game’, een serie over een groep arme Koreanen die op leven en dood kinderspelletjes moeten spelen om miljoenen te winnen, werd dinsdag door Netflix bekendgemaakt in een tweet. Daarin schreef het bedrijf dat de serie 111 miljoen fans heeft bereikt. In werkelijkheid hoeven mensen de serie echter niet verslonden te hebben; Netflix bevestigde eerder dat iedere abonnee die meer dan twee minuten van een serie of film ziet, wordt geteld als kijker.

De streamingdienst voorspelde eerder al dat de Zuid-Koreaanse serie waarschijnlijk het record van ‘Bridgerton’ zou verbreken.

Netflix maakt geregeld records bekend en wordt daar vaak om bekritiseerd. Het bedrijf geeft namelijk maar heel selectief cijfers prijs; alleen van goedlopende series en films wordt de score bekendgemaakt. Ook laat de streamingdienst die getallen niet toetsen bij een onafhankelijke marktonderzoeker, zoals reguliere zenders wel doen.

Zuid-Korea als entertainmentcentrum

Zuid-Korea, de op drie na grootste economie van Azië, heeft zichzelf gevestigd als een wereldwijd entertainmentcentrum. Dat dankt het onder meer aan de zevenkoppige jongensband BTS en films zoals Oscar-winnaars ‘Parasite’, een zwarte komedie over toenemende ongelijkheid, en ‘Minari’, een drama over een Zuid-Koreaanse familie die naar de VS is gemigreerd.

Die invloed is ook voelbaar in de Engelse taal. Zo voegde de Oxford English Dictionary onlangs ruim twintig nieuwe Koreaanse woorden toe.