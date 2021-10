Zeker vier doden bij aanval met pijl en boog in Noorwegen

In de Noorse stad Kongsberg heeft een man meerdere mensen gedood en verschillende anderen verwond met een pijl en boog. Er is nog niets bekend over het motief. De man is inmiddels opgepakt.

Rond 18.13 uur kreeg de lokale politie van Kongsberg, een stad met zo’n 28.000 inwoners op 80 kilometer ten zuidwesten van de Noorse hoofdstad Oslo, de eerste berichten binnen over de aanval. Dat staat te lezen bij de Noorse openbare omroep NRK. Die meldt ook dat de aanval zou zijn begonnen in een supermarkt, maar plaatsvond over een ‘groot gebied’ in het stadscentrum.

Het hoofd van de lokale politie, Oeyvind Aas, zei dat de man intussen is opgepakt en volgens de eerste informatie alleen handelde. Over zijn motieven is nog niets bekend. De hulpdiensten zijn er massaal uitgerukt.

Als reactie op de aanval zal de Noorse politie uit voorzorg tijdelijk wapens dragen. Wel benadrukken de politiediensten dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat het terreurniveau van het land verhoogd moet worden.