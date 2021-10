Dertien doden door storm Kompasu op Filipijnen

Verwacht wordt dat de tropische storm morgen, donderdag, aan land gaat in Vietnam.

De tropische storm Kompasu heeft op de Filipijnen aardverschuivingen en overstromingen veroorzaakt die aan minstens dertien mensen het leven hebben gekost. Dat heeft het nationale agentschap voor de bestrijding van rampen meegedeeld. Er zijn ook nog zeker acht mensen vermist. Minstens 1.500 mensen moesten geëvacueerd worden.

Kompasu heeft de Filipijnen intussen verlaten. Er kunnen wel nog altijd aardverschuivingen en overstromingen plaatsvinden als gevolg van de zware regenval van de voorbije dagen, waarschuwen de weerdiensten.

In Hongkong bleef de beurs vandaag, woensdag, uit voorzorg gesloten. In de Chinese stad Shenzhen, net boven Hongkong, werden tijdelijk de activiteiten opgeschort in de Yantian-haven, een van de drukste containerhavens ter wereld. 67 schepen moesten buiten de haven wachten, volgens data van Bloomberg.