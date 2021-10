Captain Kirk is oudste mens ooit in de ruimte

William Shatner (90), die als kapitein Kirk in Star Trek aan het roer stond van het ruimteschip Enterprise, is eventjes echt ruimtevaarder geweest. Hij mocht mee aan boord van een ruimtecapsule van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos.

Shatner is met zijn leeftijd van 90 jaar meteen ook de oudste mens ooit die (eventjes) de ruimte bezocht. Vanop een basis in het westen van Texas vertrok de ruimtecapsule met Shatner aan boord met een New Shepard-draagraket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van

Shatner als Captain Kirk in Star trek. Foto: © The Hollywood Archive

Amazon-oprichter Jeff Bezos. De raket zette op zowat 100 km hoogte een capsule aan de grens van de ruimte af. Na tien minuten zat de vlucht er op.

Voor Blue Origin was het de tweede bemande missie. Het bedrijf concurreert onder meer met Virgin Galactic van de Brit Richard Branson.

In juli ging Bezos zelf mee aan boord. Zijn reisgenoten waren zijn broer Mark (waardoor zij als eerste broers ooit samen in de ruimte waren), de 82-jarige pilote Wally Funk (destijds nog de oudste mens ooit in de ruimte) en de 18-jarige Nederlander Oliver Daemen, die de jongste mens in de ruimte werd.