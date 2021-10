Film Fest Gent rolde dinsdagavond voor het eerst sinds 2019 de rode loper uit. Acteurs, regisseurs en politici lieten zich gewillig fotograferen voor het oog van de verzamelde pers. Het is de 48ste editie van het festival. Film Fest Gent opende met La civil, een dramafilm over een moeder die het heft in eigen handen neemt en het opneemt tegen de Mexicaanse drugskartels.