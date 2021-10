Doet de coronapas zijn werk?

Het covid safe ticket, of de coronapas, wordt vanaf morgen ingezet in Brussel en binnenkort ook in Wallonië, om zo het sociale leven veilig te kunnen hervatten. Maar het instrument blijft omstreden.

Voor niet-gevaccineerden blijven veel deuren straks gesloten. Zijn we in een pasjesmaatschappij terechtgekomen? Of stuwt het coronapaspoort de vaccinatiecijfers de hoogte in?

