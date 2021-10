Natuurbeschermers van het departement Parks and Wildlife in de Amerikaanse staat Colorado hebben een wild wapiti van een grote last verlost. Het dier liep al twee jaar lang rond met een autoband rond zijn nek. Na drie pogingen slaagden de rangers er afgelopen weekend in om de wapiti te bevrijden. Kijk mee in bovenstaande video.

Correctie 13 oktober 2021: in een eerdere versie van dit artikel werd gemeld dat het om een eland ging. Het dier in kwestie is echter een wapiti.