Mogelijk meerdere vrouwen gedrogeerd en misbruikt door barman in Elsens café

Het Brusselse parket is een onderzoek gestart naar mogelijke zedenfeiten die zich hebben voorgedaan in twee cafés in de studentenbuurt rond het kerkhof van Elsene, nadat er de voorbije dagen verschillende verhalen circuleerden op sociale media.

Op sociale media circuleren sinds zondagavond tal van berichten waarin wordt opgeroepen tot een boycot van El Café en Le Waff, twee cafés van dezelfde uitbater in de studentenbuurt rond de begraafplaats van Elsene, nadat in één van de cafés vorige week donderdag twee vrouwen zouden zijn gedrogeerd en verkracht door een barman. Dat zou niet de eerste keer geweest zijn.

Het Instagram-account Féminisme libertaire Bruxelles deelt intussen verschillende anonieme getuigenissen van vrouwen die iets soortgelijks zou zijn overkomen in die cafés, een black-out hebben ervaren of lastiggevallen werden door de barman. RTBF heeft met acht vrouwen gesproken die beweren daar gedrogeerd te zijn, vier van hen zouden ook seksueel misbruikt zijn. De feiten gaan terug tot vijf jaar.

‘Het Brussels parket kan bevestigen, naar aanleiding van informatie die de afgelopen dagen op sociale media is verschenen en vragen van de pers, dat er verschillende klachten zijn ingediend over zedendelicten die de afgelopen maanden in de buurt rond het kerkhof van Elsene’, aldus woordvoerder Martin François, die ook bevestigde dat er een onderzoek is gestart. ‘Maar in het belang van het onderzoek zal geen verder commentaar worden gegeven.’

Volgens de berichten op sociale media zou de uitbater van de cafés besloten hebben om de barman na de eerste klachten van ongepast gedrag in El Café in eerste instantie over te plaatsen naar zijn tweede zaak. Aan de kranten van Sudpresse laat de uitbater weten dat de geviseerde barman, een twintiger, inmiddels op non-actief is gezet, maar zegt verbaasd te zijn over de geruchten. ‘Omdat ons personeel een bewijs van goed gedrag en zeden moet voorleggen. Maar we nemen dit zeer serieus.’